Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità di mattina in concomitanza con lo sciopero generale Nazionale il primo partirà alle 9 da piazza dell’esquilino per arrivare in via dei Fori Imperiali L’altro invece Partirà da piazza Indipendenza per arrivare in Piazza a Barbie complessivamente potranno essere deviata e o limitate 38 linee del trasporto pubblico da venerdì 6 dicembre tornerà ai consueti orari servizio della linea della metropolitana La mia sarà attiva dalle 5:30 alle 23:30 da domenica al giovedì dalle 5:30 e fino alle 1:30 di notte nelle giornate della venerdì e del sabato Sabato 30 novembre domenica prima o dici sempre proprio per finalizzare le attività di cantiere in vista del ritorno all’orario normale di servizio Sara però necessario chiudere la so la stazione di Anagnina il collegamento tra Cinecittà e Anna verrà effettuato con un servizio bus dettagli sumobilita.