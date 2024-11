Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2024 ore 13:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per lavori di potatura fino al 29 novembre in via dei Cerchi Attiva disciplina provvisoria ditra piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole prestare attenzione alla segnaletica sul posto difficoltà di circolazione in via Aurelia fino a domani 28 novembre per un concorso che si sta svolgendo al centro congressi Ergife in via Nicola Lombardi lavori di potatura alberi in via di castelporziano da via Ferrari in via Canazei dalle 9 alle 16 fino al 29 novembre per consentire il montaggio delle luminarie natalizie chiuso dalla 0:30 di questa sera fino alle 5 di domani in via del Corso tra Piazza Venezia e largo Chigi In collaborazione con Luce Verde infomobilità