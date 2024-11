Lanotiziagiornale.it - Tra dazi e fedelissimi, Trump rischia tutto

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ora proiettato verso un secondo mandato all’insegna della polarizzazione, ha costruito il suo team con una precisione chirurgica per fomentare divisioni interne e inasprire i rapporti con l’esterno. Ogni nome scelto ha il retrogusto di una dichiarazione di guerra, a volte persino agli stessi principi istituzionali americani. Ma il messaggio è chiaro: gli Stati Uniti disono pronti a sferrare un attacco commerciale e diplomatico senza precedenti, con la Cina nel mirino.Nomine controverse: la fedeltà prima della competenzaLa prima pietra è stata lanciata con la nomina di Matt Gaetz a Procuratore Generale. Il deputato repubblicano, noto per le sue posizioni ultraconservatrici e per scandali personali imbarazzanti, ha dovuto ritirarsi dalla corsa.