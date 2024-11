Fanpage.it - Tortura la moglie con un coltello arroventato e la sequestra in casa a Siracusa: lei fugge e lo fa arrestare

Un 43enne è stato arrestato a Lentini () per averto, segregato in caso e insultato la32enne per due anni: lei è riuscita a scappare e ha raccontato tutto alle forze dell'ordine.