Ilgiornaleditalia.it - This is me ospiti seconda puntata stasera, Annalisa, Amoroso, Anbeta, Andreas Müller, Giulia Stabile, Il Volo e molti altri

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Silvia Toffanin torna in prima serata conis me, mercoledì 27 novembre 2024, torna in prima seratais me, il programma condotto da Silvia Toffanin che ripercorre la storia di famosi allievi di Amici. Ecco tutti glidellais mepunt