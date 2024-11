Tpi.it - This is Me: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata su Canale 5

Leggi su Tpi.it

is Me: lee glisu5, 27 novembreQuesta sera, 27 novembre 2024, alle ore 21.30 va in onda ladiis Me, lo show condotto da Silvia Toffanin in tre serate su5. Un evento in collaborazione Amici – Verissimo che ha l’intento di celebrare le carriere di alcuni tra gli artisti più amati del celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Prodotto da Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, con la regia di Andrea Vicario e la direzione artistica di Stéphane Jarny, già dietro il Serale di Amici negli ultimi anni,is me sarà uno speciale in cui si intrecceranno emozioni, musica, danza e con un cast dei più importanti artisti che hanno fatto la storia di Amici. Vediamo insieme lee glidi questa sera.