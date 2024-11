Sport.quotidiano.net - Tennis. Gavagna, dodicesimo successo

Altra vittoria importante per Sara, che a Rovigo inanella la dodicesima vittoria stagionale in tornei del circuito nazionale di categoria. Sara, nata nel 2014 e al secondo anno U10, è una giovane promessa delferrarese, facente parte del progetto sportivo che lega il Cusall’Azienda Salvi. Allenata dal maestro Ferdinando De Luca e dal preparatore atletico Davide Ghidoni, in questo straordinario 2024 ha primeggiato in diverse tappe regionali e nazionali di categoria. Quest’ultima vittoria, ha visto Sara primeggiare a Rovigo, ottenendo i successi nei quarti di finale contro Aria Faccincani, tesserata a Tc Sirmione, con il punteggio di 24/41/74, ed in semifinale contro Milena Palumbo del Tc Tre di Bolzano per 41/41. Atto finale del torneo contro Sofia Badeo del Tc Bagnacavallo.