Primacampania.it - Tangenti chieste a ladri e pusher evocando clan De Luca – Bossa – Minichini, 15 arresti

CERCOLA – I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 15 persone (di cui 12 sottoposte alla misura del carcere, 3 a quella deglidomiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione e tentata estorsione, aggravate dal metodo mafioso.In particolare, i delitti contestati, tra cui presunte ridia soggetti dediti a furti di auto o allo spaccio di sostanze stupefacenti, sarebbero stati posti in esserel’appartenenza alDe, attivo in Cercola e Ponticelli.Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.