Tamberi riceve laurea honoris causa | Un onore immenso

Leggi su Sportface.it

“È unre oggi questo riconoscimento speciale”. Così Gianmarcoha iniziato la sua lectio magistrale, dopo il conferimento dellain Scienze dello sport che l’Università degli studi Carlo Bo di Urbino gli ha conferito poche ore nell’aula magna dell’ateneo. “Ringrazio l’Università di Urbino e ringrazio tutte le persone presenti in un giorno che rimarrà per sempre nella storia della mia vita”, ha aggiunto l’oro olimpico a Tokyo nel salto in alto.: “Un” SportFace.