Quotidiano.net - Tajani, sul canone nessun inciampo in maggioranza, noi coerenti

"Noi non abbiamo votato un emendamento che prevedeva il taglio delRai di 20 euro perché lo consideravamo sbagliato e non utile ad abbassare la pressione fiscale. Bisogna trovare 430 milioni dal bilancio per finanziare la Rai. Con quei soldi invece si possono tagliare veramente le tasse". Lo ha detto il vicepremier Antonioparlando con i giornalisti. "Non c'è" all'interno del governo, siamo sempre staticon quello che abbiamo detto", ha aggiunto