Svimez, il Sud rallenta: rischio nuovo sorpasso del Nord

Il Mezzogiorno cresce più del Centro-Italia per il secondo anno consecutivo. Il Pil al Sud è previsto in aumento dello 0,9% nel 2024 contro lo 0,7% del resto del Paese, secondo il Rapportoche descrive come "decisivo" il ruolo del Pnrr. Il piano vale 1,8 punti di Pil nel 2024-2026. Si riduce tuttavia lo scarto di crescita favorevole al Sud rispetto al 2023 e dal prossimo anno, l'Associazione evidenzia i rischi di un ritorno alla "normalità" di una crescita più stentata rispetto al resto del Paese nel 2025 e 2026, a causa del rientro dalle politiche di stimolo agli investimenti e di sostegno ai redditi delle famiglie. La legge di bilancio taglierà, secondo le stime di, le risorse destinate al Sud di circa 5,3 miliardi di euro nel triennio 2025-2027. In particolare, l'addio alla decontribuzione Sud causerà la perdita di 25.