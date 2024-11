Reggiotoday.it - Successo per la quinta rassegna del giornalismo agroalimentare e agroindustriale Pro Sud

"Ancora una volta il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria diventa punto di riferimento per la promozione delle eccellenze della città e del Mezzogiorno d’Italia, grazie alla presenza in questo caso di giornalisti di fama internazionale".Lo afferma in un comunicato stampa Giovanni Latella.