Ilfogliettone.it - Su canone Rai e sanità è guerriglia tra Forza Italia e Lega. E Meloni si infuria

Giorgiaè furiosa e non fa niente per nasconderlo. Il pasticcio sulRai proprio è una cosa che non tollera perché - spiega chi ci ha parlato - dà un messaggio di litigiosità nella maggioranza che il governo non può permettersi. Per questo stamane, dopo la bocciatura in commissione dell'emendamento dellaper il taglio del(con il parere favorevole del governo) a causa del voto contrario di, decide di intervenire subito, facendo trapelare alle agenzie che "l'inciampo" della maggioranza "non giova a nessuno", in un momento in cui "il Governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà".Se inciampo è stato, però, è la cronaca di un inciampo annunciato che né il vertice di domenica sera a casa della premier né i tentativi di mediazione di ieri sono riusciti a evitare.