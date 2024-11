Calcionews24.com - Sturm Graz Girona, le formazioni ufficiali: le scelte dei tecnici

Leggi su Calcionews24.com

Sono state diramate le, match valevole per la Champions League Ecco le, gara valida per la quinta giornata di Champions League. Di seguito, i ventidue titolari della sfida importantissima per il proseguo dell’avventura delle due squadre alla competizione della grandi orecchie.(4-3-3): Khudiakov; Gazibegovic, .