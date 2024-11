Pisatoday.it - Studio rivela l'impatto delle esperienze traumatiche transgenerazionali sul benessere psico-emotivo e sociale

Leggi su Pisatoday.it

"I disturbi da dipendenze devono essere affrontati il prima possibile e vanno considerati in un quadro che includa la storia familiare. Solo così possiamo intervenire in modo tempestivo ed efficace e per prevenire ulteriori ricadute generazionali sui figli". A parlare è Sabrina Costantini.