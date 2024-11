2anews.it - Striano, sequestrata carne per ‘o pere e ‘o musso: sanzioni da oltre 50mila euro

Leggi su 2anews.it

Le carni finite sotto sequestro a, usate per realizzare quello che è conosciuto come ‘o’e ‘o, venivano stoccate in ambienti malsani e igienicamente compromessi dalla presenza di rifiuti. I carabinieri del Nas di Napoli, con i colleghi di Torre Annunziata e con personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno scoperto in una .