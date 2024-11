Anteprima24.it - Streaming illegale, maxi operazione in Italia e in 7 Paesi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa polizia, coordinata dalla Procura di Catania, ha eseguito l’Takendown, la più vasta contro la pirateria audiovisiva condotta ine in Europa smantellando la più diffusa organizzazione criminale transnazionale che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti. Oltre 270 operatori della polizia postale hanno effettuato 89 perquisizioni in 15 regionine e, con la collaborazione delle forze di polizia straniere, 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 persone. La polizia croata ha eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati. L'articoloine in 7proviene da Anteprima24.it.