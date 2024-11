Laverita.info - Stellantis vuol delocalizzare? Trump annuncia dazi al 25% sui beni da Messico e Canada

Il tycoon li attiverà appena s’insedierà. Prevista pure la tassa del 10% sul made in Cina. Il gruppo chiude la fabbrica di Luton (Uk), crolla la produzione in Francia. Ko in Borsa.