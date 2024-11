Quotidiano.net - Spread Btp-Bund si allarga a 128 punti, in tensione Oat francese

Lofra Btp esiin avvio a 128,1base dai 127della chiusura di ieri col rendimento del decennale italiano che scende al 3,42% (dal 3,46%) e quello tedesco al 2,14% (dal 2,18 per cento). C'èpiuttosto sull'Oatpenalizzato all'incertezza sul futuro della coalizione di governo, in difficoltà ad approvare il budget per il prossimo anno. Il rendimento del titolo di Stato decennaleè arrivato al 3,04% più di quello spagnolo che è al 2,94% malgrado i due Paesi abbiano un rating sovrano analogo.