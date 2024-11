Speranza anti-Parkinson, impiantati neuroni da staminali embrionali umane

Leggi su .com

(Adnkronos) – Dalla ricerca europea sulle cellulealla prima fase di sperimentazione clinica nell’uomo di una terapia per il. È questo il risultato chiave – tutto 'made in Ue' – degli studi condotti, a partire dal 2008, nel contesto di tre consorzi di ricerca finanziati dall’Unione Europea (con bandi del settimo programma .L'articolodaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tcasi nausea e vomito, marzo mese difficile’Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cureObesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuiteObesità, gli effetti dei cibi processati sulla salute: lo studioSalute, Conni (Med-El): “‘Sound of Sensation’ fa conoscere importanza impianto cocleare”