Sbircialanotizia.it - Spazio, il ritorno di Vega-C. Rivista la data di lancio

L’Italia è in testa alla missione del lanciatore europeo, che dopo un’attenta riprogettazione torna sulla rampa per portare in orbita il nuovo satellite Esa Sentinel-1C: nuovi occhi nelloper monitorare disastri naturali, cambiamenti climatici e persino le navi “ombra” Rivisto (anche se di poco) il countdown per il prossimo volo del lanciatore europeo-C, .