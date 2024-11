Lapresse.it - Spagna, Feijóo accusa Sanchez su Dana: “La gente non la perdonerà”

“La politica non è stata all’altezza” rispetto alla gestione dell’emergenza, “non ha risposto come doveva”. Lo ha detto il leader del Partito popolare Alberto Núñezintervenendo al Congresso dei deputati dopo l’informativa del premier Pedrosulla gestione dell’emergenza alluvione.Il leader del Pp ha rimproverato che quel giorno il Congresso ha continuato a lavorare per le nomine del cda della Radio televisione spagnola e hatodi fare “calcoli politici”. “Questa volta non ha calcolato bene, lanon ladi non aver esercitato le competenze” del governo e “non leil suo abbandono”, ha detto, incolpando l’esecutivo di non aver dichiarato lo stato di emergenza quando si temette la rottura della diga di Forata che avrebbe provocato una tragedia ancora maggiore rispetto a quella avvenuta.