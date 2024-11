Lapresse.it - Spagna, esplosione in fabbrica vicino Alicante: almeno 2 vittime

Leggi su Lapresse.it

Un’in unanella zona industriale di Ibi, nella provincia diin, ha causato la morte didue persone. Ci sarebbero anche due feriti gravi e un disperso, secondo quanto riferiscono i media iberici che citano i vigili del fuoco. Nella, dove si producevano imballaggi, sarebbe esplosa la caldaia. Lo scoppio ha causato il crollo di parte del tetto e delle pareti e i lavoratori sarebbero rimasti intrappolati tra le macerie. Due persone sono state portate in salvo, mentre si cerca un disperso.Non si conoscono ancora le causeEl Pais precisa che l’è avvenuta in un capannone industriale di Industrias Climber, poco prima delle 12. I feriti sarebberootto in totale. Non si conoscono ancora le cause che avrebbero portato all’della caldaia.