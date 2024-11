Napolitoday.it - Spacciano davanti ai figli piccoli, coppia finisce in manette

Carabinieri in azione via Peppino Impastato, nel lotto K di Scampia. Le palazzine sono giallastre, basse, sproporzionate rispetto ai massicci complessi popolari che la circondano. I militari non sono soli. Qualcuno si aggira attorno all’isolato 4, a piedi. Il volto è nuovo e il suo atteggiamento.