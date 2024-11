Udinetoday.it - Sostegno regionale alla prima casa: le nuove regole

Leggi su Udinetoday.it

Cambiano, in regione, le modalità per chiedere ilinserendo la possibilità di farlo online. Il sistema sarà attivo dal prossimo 9 dicembre e non sarà più necessario prendere appuntamenti presso gli sportelli, ma sarà sufficiente acquisire la documentazione necessaria e.