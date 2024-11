Fanpage.it - Soccorritore si immerge nella nave affondata Sea Story e trova il nipote vivo: intrappolato in cabina

Un sub che si immerso a bordo della Seaha rivelato che un gruppo di sopravvissuti era rimastonelle cabine dellaegiziananel Mar Rosso. Tra di loro ha scoperto che vi era anche il23enne, anche lui sub che lavorava va a bordo come istruttore subacqueo per i turisti.