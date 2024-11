Romadailynews.it - Slovenia: casa auto cinese Dongfeng consegna a cliente primo modello Box

Leggi su Romadailynews.it

Kamnik pod Krimom, 27 nov – (Xinhua) – Klementina Rednak Meznar, la prima acquirente diBox in, ha ricevuto la sua nuovaieri. “Mi piace molto la sua forma. Non e’ troppo grande, il che rendera’ piu’ facile il parcheggio. Mi affascina anche l’ottimo design degli interni”, ha dichiarato Meznar durante la cerimonia ditenutasi presso il centro vendite dellamobilistica. Ma Lei, direttore generale della divisione import-export diMotor Industry, ha dichiarato chee’ ottimista sul suo futuro sviluppo in. Lamobilisticaraggiungera’ l’obiettivo di conquistare l’1% del mercato sloveno entro la fine dell’anno, anche se e’ ilanno cheentra in questo mercato, ha dichiarato Ma.