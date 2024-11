Infobetting.com - Slavia Praga-Fenerbahce (Europa League, 28-11-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Due squadre uscite sconfitte dall’ultimo turno disi affrontano quest’oggi nella speranza di trovare punti in ottica qualificazione: lodi Trpisovsky affronta ildi Mourinho. I cechi in campionato dominano senza troppa fatica, con la concorrenza che quest’anno per il momento si limita a guardare e sperare in un loro crollo: Plzen e Spartasono a distanze abissali .InfoBetting: Scommesse Sportive e