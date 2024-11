Anteprima24.it - Sicurezza stradale, in campo Prefettura e Forze dell’Ordine

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDomani mattina, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo ad Avellino, alle ore 10.00, prenderà il via un ciclo di incontri sulla, rivolto agli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado.L’iniziativa, fortemente voluta dal Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, è organizzata in collaborazione con le Istituzioni e le Agenzie del territorio, tra cui l’Ufficio Scolastico Provinciale, impegnate sulla tematica, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della guida sicura, anche alla luce dei numerosi incidenti stradali verificatisi negli ultimi mesi, contribuendo alla prevenzione dei sinistri e stimolando una riflessione profonda sul valore della vita.Il programma prevede incontri teorico-pratici che saranno itineranti, partendo dall’evento di domani nel Capoluogo, per toccare, poi, alcuni comuni della provincia di Avellino in modo da raggiungere il maggior numero di studenti neopatentati o prossimi al conseguimento della patente.