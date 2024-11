Anconatoday.it - Si rivolge ad una cartomante e le chiede aiuto, lei si fa mandare un video hot e lo ricatta

ANCONA - "Ti conviene trovare un accordo, tanto nessuna Polizia può trovarmi, non vivo in Italia." Con queste parole, una sedicenteminacciava un 46enne di Jesi, vittima di un’estorsione. L’uomo, in un momento di fragilità, aveva contattato la donna rispondendo a un annuncio online.