Selvaggia Lucarelli: "Madonia non è uscito da 'Ballando' perché ha risposto a me"

“No, Angelonon èda ‘Ballando con le stelle’haa me”, con queste parolemette fine alle voci sul caso del maestro di ‘Ballando con le stelle’.ha voluto fare chiarezza sulla vicenda che ha visto protagonista Angelo, partner di Federica Pellegrini, che non fa più parte del cast di ‘Ballando con le stelle’. In un lungo intervento,ha smentito le voci che la volevano responsabile della sua eliminazione.“La Pellegrini liberata. Il problema di Angelo, quest’anno, finiva davvero per ‘elli’, ma non ero io”, ha scritto, riferendosi a Sonia Bruganelli, fidanzata diha aggiunto: “Federica Pellegrini che abbracciamentre noi diamo voti altissimi alla coppia, lui che incarognito guarda continuamente in direzione dell’altra”.