Sbircialanotizia.it - Selvaggia Lucarelli: “Angelo Madonia non è stato cacciato da Ballando per causa mia”

Leggi su Sbircialanotizia.it

La blogger ha precisato che la lite avvenuta in diretta non ha condizionato la scelta della produzione "No,non è uscito dacon le stelle perché ha risposto a me", con queste parolemette fine alle voci sul caso del maestro dicon le stelle. Per la prima volta .