Scoppio a Ercolano: bonifica in corso, cratere nel punto di innesco

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata localizzato ilin cui è avvenuto l’dello, dove ora c’è un, durante lae messa in sicurezza inda stamane, in via Patacca, a, in provincia di Napoli: si tratta del luogo dove lo s18 novembre una potente deflagrazione in una fabbrica abusiva di fuochi di artificio illegali ha mandato in frantumi l’abitazione in cui era stata allestita e ucciso tre giovani: un 18enne e due gemelle di 26 anni.Oggi sono previste le autopsie sui corpi delle tre vittime: le gemelle Sara e Aurora Esposito, di 26 anni, e del 18enne di origini albanesi Samuel Tafciu.Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, il nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli e carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata.