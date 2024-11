Casertanews.it - Scooter in fuga dalla polizia si schianta contro un'auto | FOTO

Leggi su Casertanews.it

Inseguimento con lafinisce con uno schianto. Succede in pieno centro di Caserta dove unoper sfuggire alle volanti si è andato areuna vettura all'angolo tra via Cornacchia e piazza Cattaneo. Da quanto si apprende, il mezzo su cui viaggiavano due giovani non.