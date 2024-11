Lapresse.it - Sciopero, Salvini: “Diritto abbondantemente garantito ma la gente deve poter vivere”

“Secondo Landini questo governo limita ilallo? Voglio semplicemente far lavorare e far viaggiare gli italiani. Ilalloper quattro ore è sacrosanto ma con 940 scioperi effettuati da che esiste questo governo direi che ilalloperò c’è anchecheandare a scuola, a lavorare e a fare visite mediche. Venerdì si potrà scioperare per quattro ore ma la”, così il ministro dei Trasporti Matteosullogenerale del 29 novembre parlando con i cronisti a margine dell’evento “Energia e Europa” a Palazzo Ferrajoli a Roma. “Ringrazio i sindacati che hanno un atteggiamento diverso come Cisl e Ugl ma il mio dovere è far viaggiare gli italiani che venerdì devono uscire di casa”, ha aggiunto il leader leghista.