Padovaoggi.it - Sciopero generale, Adl e i sindacati di base contro la precettazione nel trasporto pubblico

Leggi su Padovaoggi.it

Il 29 novembre mezzi pubblici a singhiozzo in tutta Italia per loproclamato da Cgil e Uil a cui hanno aderito anche le sigle dellocale. I disagi non saranno limitati solo ai trasporti: lo stop riguarderà infatti anche altri settori, tra cui scuola e sanità.