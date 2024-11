Tg24.sky.it - Sciopero generale 29 novembre, dai trasporti alla scuola: i settori a rischio

Leggi su Tg24.sky.it

Giornata nera quella di venerdì 29. Il mese si chiuderà con unonazionale del trasporto pubblico che, indetto da Cgil e Uil, coinvolgerà autobus, metro, tram, autostrade, aerei. Treni esclusi. Inizialmente prevista per 24 ore, l'astensione è stata precettata dal ministro dei, Matteo Salvini "per evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos”, ha detto il vicepremier. Loresta di 8 ore o per l'intero turno di lavoro per tutti ipubblici e privati, ad eccezione deidove, a seguito della precettazione, viene ridotto a 4 ore in particolare per il trasporto pubblico locale, il trasporto aereo e marittimo. Restano esclusi dallo, come già accennato, il trasporto ferroviario e il trasporto merci su rotaia. A incrociare le braccia, però, non sarà solo il settore dei, ma anche quello della sanità e della