Sciopero 29 novembre ridotto a 4 ore, ecco gli orari per bus e tramvia

Firenze, 272024 – Con l’ordinanza di precettazione del Ministero dei Trasporti, logenerale di 24 ore previsto per venerdì 29saràa 4 ore, dalle 9 alle 13. Per quanto riguarda gli autobus il servizio sarà garantito dalle 12,30 nel rispetto delle fasce di garanzia, spiega Autolinee Toscane. Per quanto riguarda invece ladi Firenze, loin casa Gest inizierà alle 9,30 e finirà alle 13. In questa fasciaa potranno verificarsi disservizi, ritardi o cancellazioni di corse. Al di fuori di questa fasciaa il servizio sarà regolare. Per i settori operai e impiegati losarà dalle 9 alle 13.