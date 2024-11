Ravennatoday.it - Schianto fatale nella stessa strada in cui abita: donna muore sul colpo

Leggi su Ravennatoday.it

Ha avuto esitol'incidente avvenuto mercoledì mattina a Massa Lombarda, lungo via Trebeghino. Unadi 76 anni residentevia, attorno alle 9.45, stava viaggiando da via Selice in direzione di via Santa Lucia quando, all'altezza del civico 11, ha perso il controllo della.