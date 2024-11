Cms.ilmanifesto.it - Sanzioni a chi sostiene Mosca. Il G7 compatto con Zelensky

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Il secondo giorno del G7 dei ministri degli Esteri a Fiuggi si è caratterizzato per le discussioni sulla guerra in Ucraina e per la sostanziale accettazione del verdetto della Cpi .a chi. Il G7conil manifesto.