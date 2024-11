Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2024: chi sono i finalisti della terza puntata? Alex Wyse, Arianna Rozzo, Bosnia passano il turno

Nella serata di ieri, martedì 26 novembre, è andato in onda su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay dalla Sala A di via Asiago, il terzo appuntamento del Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di2025. L’appuntamento con, condotto da Alessandro Cattelan è dunque arrivato al giro di boa, e ha visto passare ilaltri tre artisti in gara.: iDurante la serata andata in onda ieri su Rai 2, hanno superato il, che vanno ad aggiungersi agli artisti selezionati per, e che hanno passato le selezioni durante le prime due puntate, quali: Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi. Giuria del Talent condotto da Alessandro CattelanQuesto il responsoCommissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti, in qualità di direttore artistico e conduttore del Festival di2025 e Claudio Fasulo, VicedirettoreDirezione Intrattenimento Prime Time.