Sanità | nel 2024 oltre 463mila italiani in povertà sanitaria +84% 1 su 5 minore

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Sempre più persone in Italia sono ine in più di 1 caso su 5 sono bambini e ragazzi. Nel(7 residenti su mille) si sono trovate a dover chiedere aiuto a una delle 2.011 realtà assistenziali convenzionate con il Banco farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure .