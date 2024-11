Salvini | no problemi maggioranza Tajani non l’ho sentito

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 nov. (askanews) – “Non ho, ha da fare, abbiamo da fare. Sento Giorgia Meloni tutti i giorni. Non c’è nessun problema in, abbiamo avuto 25 mesi produttivi, abbiamo davanti altri tre anni altrettanto produttivi, abbiamo smentito i gufi”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteoal convegno “Energia ed Europa”, a proposito della bocciatura dell’emendamento leghista per il taglio del canone. Nella, ha aggiunto, non succede “nulla è più che altro dibattito giornalistico, noi ministri ci occupiamo di temi molto concreti”. L'articolo: nononproviene da Ildenaro.it.