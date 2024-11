Lapresse.it - Salute, boom vendite di antidepressivi: +10% tra i giovani

Cresce il mercato dei farmacie per la stabilizzazione dell’umore: i volumi nell’ultimo anno (novembre 2023-ottobre 2024) risultano pari a 49 milioni di confezioni vendute per un valore prezzo al pubblico di 525 milioni di euro. Si è registrata una crescita rispetto allo stesso periodo del 2023, in volumi del +3,2% (da 47 a 49 milioni di confezioni) e a valori del +3,8% (da 506 a 525 milioni di euro). Le fasce piùsono quelle dove si registrano gli aumenti più alti delle, pari a circa il 10% in un anno. E’ quanto emerge da un’analisi dei dati Pharma Data Factory (Pdf) – si legge in una nota – eseguita attraverso la raccolta dei dati di sell-out della banca dati con il 95% di farmacie monitorate e una rilevazione dei consumi reali di farmaci e altri prodotti in Italia.