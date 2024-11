Lidentita.it - Salute, Aurigemma (Lazio): “Istituzioni trasmettano cultura prevenzione e screening”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – "Dalla Regione porto un messaggio importante: ledevono trasmettere ladellae dello, così come abbiamo fatto con 'Un Consiglio in', in quanto è fondamentale non solo per prevenire alcune patologie, ma anche e soprattutto per cercare di evitare l'aggravarsi di esse. Pertanto, le, il mondo scientifico .): “” L'Identità.