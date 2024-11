Parmatoday.it - Salsomaggiore, tamponamento tra tre auto: un ferito grave

Leggi su Parmatoday.it

Incidente a. Poco dopo le 19 di mercoledì, 27 novembre, tresono rimaste coinvolte in un. Non sono note le cause che hanno provocato il maxi scontro, gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la situazione. Nell'incidente è rimasto coinvolto uno degli occupanti.