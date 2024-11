Fanpage.it - Salsiccia Luganega richiamata dai supermercati per rischio salmonella, il Ministero: “Non mangiatela”

Il prodotto in questione è laa marchio Meggio Roberto e C. Il ritiro precauzionale è per la “possibile presenza dispp” in confezioni da 150 grammi con il numero di lotto 221024 e la data di scadenza 7 dicembre 2024.