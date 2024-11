Salernotoday.it - Salerno, presentati "Jazz in Luce" e "Fiabe per Luci d’Artista"

Leggi su Salernotoday.it

Inizia il conto alla rovescia per l’accensione die con essa la tanto attesa rassegna di eventi in città che si rinnova nella sua formula per affiancare l’edizione 2024 che anche quest’anno proietteràalla ribalta nazionale tra le destinazioni preferite delle prossime.