Salerno Londra più vicina | da maggio 2025 voli trisettimanali Costa d’Amalfi-Gatwick

Parte il 22il nuovo collegamento trisettimanalecon British Airways: sarà operato con Airbus 320-200 da 177 posti, tre volte a settimana: lunedì, giovedì e sabato. La stagione estivaregistra un incremento rispetto all’anno in corso, per un totale di 18 destinazioni raggiungibili con volo diretto da: 5 nazionali (Catania, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Verona) e 13 internazionali (Basilea, Berlino, Birmingham, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Budapest, Ginevra,Stansted, Malta, Manchester, Nantes e Tirana). “Siamo felici e orgogliosi che British Airways, storica compagnia aerea presente a Napoli, abbia deciso d’investire a, che vede così arricchire notevolmente la qualità del network. La presenza di un partner di prestigio come British Airways, primo vettore legacy ad offrire collegamenti al, conferma l’attrattività del territorio e la forza del sistema aeroportuale campano” afferma Margherita Chiaramonte, direttore commerciale aviation di Gesac.