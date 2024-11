Lapresse.it - Russia: Mosca espelle due giornalisti della tv tedesca Ard

Milano, 27 nov. (LaPresse) –, in risposta alla chiusura dell’ufficio tedesco dell’emittente russa Channel One, ha espulso duetvArd. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “In risposta al divieto delle autorità tedesche di soggiorno e di lavoro per i corrispondenti di Channel One, siamo costretti a prendere misure speculari contro idell’ufficio didel gruppo mediatico tedesco Ard”, ha affermato Zakharova, come riporta l’agenzia Tass, “i corrispondenti tedeschi, in risposta alle azioni ostili di Berlino intraprese contro i corrispondenti russi, come misura speculare hanno l’ordine di consegnare i loro certificati di accreditamento e lasciare il territorioFederazione Russa”.valuterà la possibilità di accreditare nuovi dipendenti di Ard dopo la riapertura dell’ufficio di corrispondenza di Channel One a Berlino.